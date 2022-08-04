Может, 2030: Роскосмос перенес дату выхода из проекта МКС на неопределенный срок

Роскосмос ушел от конкретной даты выхода России из проекта Международной космической станции. Ранее новый глава ведомства заявил, что Россия перестанет участвовать в миссиях МКС после 2024 года.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что сотрудничество на МКС может продлиться и до 2030 года, даты, на которую ориентируются НАСА и европейские космические агентства.

"После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния", — сказал он, выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне, передает РИА Новости.

Ранее Роскосмос опубликовал проекты РОСС – российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС в будущем. Первый экипаж может отправиться на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) в 2028 году на корабле "Союз" с космодрома Байконур