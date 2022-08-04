Лавров и Блинкен не встретились на АСЕАН для обсуждения обмена заключенными

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров так и не обсудили тему обмена заключенными на встрече АСЕАН. Об этом сообщает российская делегация, отмечая, что Лавров пообщался "со всеми, кто не прятался".

Напомним, что ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, якобы Блинкен "не упустит возможность поймать за пуговицу" представителя России для обсуждения вопроса. В свою очередь в делегации отметили, что "все пуговицы у Лаврова целы".

Тема обмена заключенными между РФ и США уже обсуждалась накануне в ходе телефонного разговора Блинкена с Лавровым. При обсуждении появилось имя российского бизнесмена Владислава Клюшина. По итогам беседы российская сторона якобы запросила о включении в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.

Предполагалось, что на встрече АСЕАН также могла зайти речь и об американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой сегодня назначили 9 лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков.