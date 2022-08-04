У Джо Байдена снова подтвердился коронавирус

У главы США снова подтвердился COVID-19. О положительном тесте сообщает Белый дом, предоставляя данные коммюника лечащего врача президента Кевина О'Коннора.

Напомним, что 21 июля президент получил положительный тест на COVID-19, а уже 27 вернулся к работе в очном режиме полностью оправившись от болезни. Позднее, всего через 12 дней после первоначальной постановки диагноза, у президента вновь был выявлен коронавирус. Сегодня же очередной тест не показал отрицательного результата.

Помимо результата теста, врач также отмечает, что Байден чувствует себя хорошо. Кашель по-прежнему проявляется, но уже реже.