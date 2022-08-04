Россиянам предложат входить на портал Госуслуг по биометрии

Вход по биометрическим данным россиян на портал Госуслуг могут ввести в качестве первого фактора аутентификации. С таким предложением выступило Минцифры РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обновить систему входа пользователь может в добровольном порядке. При этом старые способы входа, как логин и пароль, сохранятся. Напомним, что ранее, вход по биометрии на портал Госуслуг был только в качестве второго фактора.

В прошлом месяце Госдума приняла во втором чтении законопроект, который допускает передачу биометрических данных россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом согласие граждан не нужно – их просто будут уведомлять (хоть и в обязательном порядке).