04 Августа 2022
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Россиянам предложат входить на портал Госуслуг по биометрии

Вход по биометрическим данным россиян на портал Госуслуг могут ввести в качестве первого фактора аутентификации. С таким предложением выступило Минцифры РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обновить систему входа пользователь может в добровольном порядке. При этом старые способы входа, как логин и пароль, сохранятся. Напомним, что ранее, вход по биометрии на портал Госуслуг был только в качестве второго фактора.

В прошлом месяце Госдума приняла во втором чтении законопроект, который допускает передачу биометрических данных россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом согласие граждан не нужно – их просто будут уведомлять (хоть и в обязательном порядке).

Теги: Госуслуги, биометрия



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