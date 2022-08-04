04 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
решетка в автомобиле полиции (2020) | Фото: Андрей Ветров

Америка намерена обсудить с Россией обмен заключенными на встрече АСЕАН

Вопрос обмена заключенных между США и Россией могут обсудить на предстоящей министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен намерен найти возможность и переговорить по этому поводу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, что тема обмена между РФ и США уже обсуждалась накануне в ходе телефонного разговора Блинкена с Лавровым. При обсуждении появилось имя российского бизнесмена Владислава Клюшина. По итогам беседы российская сторона якобы запросила о включении в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.

Речь также может зайти и об американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой сегодня назначили 9 лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

Теги: США, обмен заключенными, АСЕАН



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