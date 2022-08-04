Парламентская комиссия рассмотрит предположение о причастности США к созданию коронавируса

Причастность США к созданию COVID-19 изучит Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя комиссии Константина Косачева.

"Разумеется, (комиссия) будет (изучать эту информацию). Для этого комиссия и создана", - заявил политик.

Напомним, что ранее в Минобороны России заявили о возможной причастности США к возникновению пандемии коронавируса. На такие мысли российских военных натолкнул "интерес американской администрации к изучению биологических средств "узконаправленного действия".

В оборонном ведомстве как минимум уверены в искусственности происхождения пандемии. На "искусственность" указывают "нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом".