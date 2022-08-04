Экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер дали 9 лет колонии за контрабанду наркотиков

Американскую баскетболистку и бывшего члена екатеринбургской команды УГМК Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам колонии общего режима. Приговор вынес Химкинский суд в четверг, сообщает РБК.

Помимо лишения свободы, спортсменке также назначили штраф в размере 1 млн рублей.

Защита Грайнер заявила, что будет обжаловать решение суда. По словам адвоката Марии Благоволиной, суд проигнорировал все доказательства защиты и факт признания вины подсудимой. Напомним, что помимо признания вины, спортсменка также попросила не делать из не "политическую пешку".

"Мои родители научили меня всегда признавать свою ответственность. Именно поэтому я и признала вину по тем обвинениям, которые против меня выдвинуты. Я знаю, что все постоянно говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами", - заявила баскетболистка.



Ситуацию уже прокомментировал президент США Джо Байден, назвав приговор неприемлемым, добавив, что Вашингтон требует немедленного освобождения американки.

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО. Подсудимая подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану. При этом Грайнер пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. Это, по ее словам, распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов. Вместе с тем, отметила Грайнер, она не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.

Перед возвращением в Россию, пояснила подсудимая, она находилась в США в отпуске, а свое утомленное состояние объяснила джетлагом и перенесенным коронавирусом. Грайнер добавила, что решила вернуться в Россию, несмотря на рекомендации властей США, поскольку не могла подвести команду.

В США баскетболистку признали "незаконно удерживаемой". Позднее спортсменка направила письмо президенту США, где просила о помощи и своем скорейшем освобождении. Недавно стало известно, что Вашингтон предлагает обменять Грайнер, а также Пола Уилана на Виктора Бута, российского гражданина, много лет находящегося в американской тюрьме.