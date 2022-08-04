04 Августа 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Газпром" заявил о невозможности ввоза в Россию отремонтированной турбины для "Северного потока"

В "Газпроме" ответили на обвинения Siemens по поводу нежелания ввезти в Россию отремонтированную турбину для "Северного потока". Ранее в Siemens Energy заявили, что все условия для транспортировки созданы, санкции с конкретной турбины сняты, она может быть ввезена РФ. "В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда. Турбина давно могла бы быть в России, если бы Россия этого хотела", - заявил РБК представитель компании.

В "Газпроме" дали длинный комментарий, суть которого сводится к тому, что компания опасается внезапных санкций и забирать турбину не будет. А полностью риски будут сняты тогда, когда будут сняты западные санкции.

"Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток", - говорится в заявлении "Газпрома".

В компании заметили, что сейчас в рабочем состоянии на станции "Портовая только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов (а также горячий резерв такой же мощности). Суточная производительность КС составляет не более 33 млн куб. м газа в сутки.

"Газпром" заявил, что контракт на ремонт турбин был заключен с британской компанией Industrial Turbine Company. А канадские власти сняли санкции с Siemens Energy Canada. Хотя обе компании входят в Siemens Energy, это не одно и то же, разрешения должны касаться именно Industrial Turbine Company.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя №073 на КС "Портовая" невозможной", - заключили в "Газпроме".

Теги: газпром, турбина, siemens, северный поток



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