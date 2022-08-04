В Челябинске направлено в суд уголовное дело по факту хищения средств дольщиков

Направлено в суд уголовное дело в отношении руководства "Челябинскавтотранс" по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. руководители компании подписали инвестиционный договор для передачи в дальнейшем местному жителю жилых помещений. По договору мужчина выплатил более 2,7 млн рублей. Однако руководство компании исполнять договор не собиралось.

В ходе расследования дела были установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой, связанные с хищением денежных средств дольщиков в сумме более 3 млн рублей.

В настоящий момент ущерб на сумму более 3 млн рублей возмещен.