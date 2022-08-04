04 Августа 2022
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Экономика Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

"Южуралмост" должен выплатить более 480 млн рублей за сговор на дорожных аукционах

Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении компании "Южуралмост" в размере более 480 млн рублей за заключение двух антиконкурентных соглашений на дорожных аукционах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку.

Компанию оштрафовали на 484,3 млн рублей.

В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания наличия двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах. При этом суд отказался признавать незаконным решение ФАС в части направления материалов по делу в Следственный департамент МВД РФ и Генпрокуратуру. Однако в январе 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции. Верховный суд не стал рассматривать кассационные жалобы бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и компании "Южуралмост" на решение арбитражного суда Московского округа.

Теги: Южуралмост, сговор, штраф,



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