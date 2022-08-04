В Екатеринбурге будут судить бывшего полицейского за кражу золотых цепочек с трупа

В екатеринбургский суд направлено дело экс-полицейского, укравшего, по версии следствия, золотые цепочки с трупа. Стоимость изделий, по оценке экспертов, составила порядка 280 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, ровно года назад - 4 августа в дежурную часть отдела полиции № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу поступило сообщение о найденном труппе. Прибыв на место и осмотрев тело мужчины, обвиняемый заметил две золотые цепочки, после чего похитил их. В дальнейшем, по предположению следствия, уже бывший полицейский распорядился изделиями по своему усмотрению.

"Непосредственное участие в изобличении должностного лица, о котором идет речь, принимали участие сыщики подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Чтобы вывести подозреваемого "на чистую воду", оперуполномоченным пришлось использовать в своей работе "детектор лжи". Собранные по данному факту материалы представители МВД передали для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в органы из Следственного комитета, которые довели дело до суда. Если судья посчитает собранную доказательственную базу достаточной для вынесения приговора, то бывший силовик понесет предусмотренную законодательством уголовную ответственность. Из системы МВД он был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, 3 ноября 2021 года. Еще 2 должностных лица по итогам проведенной служебной проверки понесли строгую дисциплинарную ответственность. Один из них – понижен в занимаемой должности, а второму объявлен строгий выговор. С целью профилактики подобного рода ЧП с личным составом итоги судебного разбирательства будут доведены до всего гарнизона свердловской полиции", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы.

Свою вину обвиняемый так и не признал.