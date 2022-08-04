"АвтоВАЗ" планирует запустить производство электромобилей на заводе в Ижевске

"АвтоВАЗ" планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus, заявил президент компании Максим Соколов.

Детали проекта пока не раскрываются.

"В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников", - передает пресс-служба компании слова Соколова.

"АвтоВАЗ" также заявил о решении перенести из Ижевска производство модели Lada Vesta на основную площадку в Тольятти. Выпуск модели запланирован на весну 2023 года.

При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Lada Vesta и сохранятся сервисные функции.

Отметим, сейчас производство Lada Vesta приостановлено из-за кризиса с поставкой комплектующих.

Ранее сотрудникам ижевского подразделения "АвтоВАЗа" предложили выплату пяти окладов и дополнительную материальную поддержку в случае добровольного увольнения.

Также сообщалось, что с июня по сентябрь "АвтоВАЗ" будет работать по четыре дня в неделю. В июне руководство компании не исключало, что четырехдневка будет продлена до начала ноября – из-за падения спроса на рынке и проблемами с поставкой деталей.