04 Августа 2022
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Заседание выездной сессии Центрального окружного военного суда (2022) | Фото: Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области

В Тюмени осудили 10 участников террористической ячейки

Сегодня в Тюмени, во время выездной сессии Центрального окружного военного суда оглашен приговор 10 участникам террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории РФ), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что группировка вела целенаправленную работу по формированию материально-технического и финансового обеспечения организации, признанной в Российской Федерации террористической. Ее лидеры распространяли среди жителей Тюмени и Тюменской области террористическую идеологию, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды новых членов из местных мусульман.

Подсудимые занимались антиконституционной деятельностью, направленной на свержение насильственным путем действующей власти, основанной на доктрине создания так называемого "всемирного халифата" и разрушении институтов светского общества.

Заседание выездной сессии Центрального окружного военного суда(2022)|Фото: Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области

Напомним, во время обыска у обвиняемых были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, гаджеты, диски и флеш-карты, используемые для противоправной деятельности.

Задержали участников группировки оперативники регионального управления ФСБ по Тюменской области в ноябре 2019 года. В числе подсудимых Марат Сайбаталов, осужденный за создание террористической организации еще в 2005 году к шести годам лишения свободы, но оправданный Европейским судом по правам человека.

Центральный окружной военный суд приговорил обвиняемых по ч.1 ст.205.5 УК РФ и по ч.2 ст.205.5 УК РФ к длительным срокам заключений от 11 до 18 лет.

Часть наказания осужденные будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. Суд лишил двух участников запрещенной организации военного и специального звания.

В срок отбывания наказания всем осужденным зачтено время задержания и содержания под стражей, из расчета день - за день.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в Апелляционном военном суде через Центральный окружной суд в течение 10 суток со дня его вынесения, а каждым из осужденных в тот же срок со дня вручения им копий приговора.

Теги: террористическая организация, суд, приговор



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