СМИ: В Москве задержаны бывшие топ-менеджеры Бинбанка

В Москве задержали бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. Они стали фигурантами по делу о санации Рост-банка – их подозревают в растрате 107 млрд руб. На причастность к хищениям проверяют и экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова, передает "Коммерсант". Сами фигуранты свою причастность к хищениям отрицают.

По данным издания, расследование инициировал банк непрофильных активов "Траст" (которым владеет ЦБ), он признан потерпевшей стороной.

Следствие ходатайствует в суде об аресте фигурантов.

Санацию Рост-банка в 2014 года проводил Бинбанк. Деньги якобы ушли на покупку бумаг, не представляющих ценности, и кредитование структур, которые их не вернули.

Сейчас и того, и другого банка уже нет. Рост-банк в 2018 году был присоединен к банку "Траст", в 2019-м Бинбанк влился в "Открытие" ("Открытие", в свою очередь, также было санировано, сейчас принадлежит ЦБ, будет продано ВТБ).