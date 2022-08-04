04 Августа 2022
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Экономика В России
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

СМИ: В Москве задержаны бывшие топ-менеджеры Бинбанка

В Москве задержали бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. Они стали фигурантами по делу о санации Рост-банка – их подозревают в растрате 107 млрд руб. На причастность к хищениям проверяют и экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова, передает "Коммерсант". Сами фигуранты свою причастность к хищениям отрицают.

По данным издания, расследование инициировал банк непрофильных активов "Траст" (которым владеет ЦБ), он признан потерпевшей стороной.

Следствие ходатайствует в суде об аресте фигурантов.

Санацию Рост-банка в 2014 года проводил Бинбанк. Деньги якобы ушли на покупку бумаг, не представляющих ценности, и кредитование структур, которые их не вернули.

Сейчас и того, и другого банка уже нет. Рост-банк в 2018 году был присоединен к банку "Траст", в 2019-м Бинбанк влился в "Открытие" ("Открытие", в свою очередь, также было санировано, сейчас принадлежит ЦБ, будет продано ВТБ).

Теги: бинбанк, задержание, хищение, санация, рост-банк, траст, открытие



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