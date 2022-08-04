Прокурор запросил для баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии

Обвинение запросило 9,5 лет колонии для экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Американскую спортсменку в России обвиняют в контрабанде и хранении наркотиков.

Экс-центровая екатеринбургского баскетбольного клуба в ходе судебного процесса заявила, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану с разрешения врачей, но не собиралась ее брать с собой в Россию.

Подсудимая подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану. При этом Грайнер пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. Это, по ее словам, распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов. Вместе с тем, отметила Грайнер, она не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.

Перед возвращением в Россию, пояснила подсудимая, она находилась в США в отпуске, а свое утомленное состояние объяснила джетлагом и перенесенным коронавирусом. Грайнер добавила, что решила вернуться в Россию, несмотря на рекомендации властей США, поскольку не могла подвести команду.

Отвечая на вопросы гособвинителя о признании вины, Грайнер пояснила, что признает ее "по факту случившегося", но указала, что "не хотела этого делать".

Спортсменка подчеркнула, что не имела умысла ни на контрабанду, ни на хранение запрещенных веществ. "Я не планировала ничего запрещенного привозить, но беру на себя ответственность за то, что нашли у меня в багаже", - сказала Грайнер.

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО. При этом в США баскетболистку признали "незаконно удерживаемой".

Позднее спортсменка направила письмо президенту США, где просила о помощи и своем скорейшем освобождении. Недавно стало известно, что Вашингтон предлагает обменять Грайнер, а также Пола Уилана на Виктора Бута, российского гражданина, много лет находящегося в американской тюрьме. Пока в Москве не ответили положительно на это предложение.