Mash: Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной

Экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной. Она также заявила, что готова возместить государству ущерб в 21 миллион рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в обмен на это фигурантка дела просит отпустить ее под домашний арест.

Утверждается, что Ракова дает развернутые показания и сотрудничает со следствием. Благодаря ее информации в деле появилось еще два обвиняемых.

Напомним, ранее двум другим фигурантам "дела Раковой" смягчили меру содержания. Так, ректору Шанинки Сергею Зуеву заменили содержание в СИЗО на домашний арест. Сообщалось, что ректор признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также погасил ущерб и дал показания на новых соучастников.

Кроме того, ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде.

Mash отмечает, что, вероятно, признаться Ракова решила после того, как на нее показания дали Зуев и Мау.