В Прикамье загорелся электровоз на железнодорожной станции

В Пермском крае по факту возгорания электровоза на железнодорожной станции организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 12.40 на станции Кухтым. Загорелась последняя секция электровоза, который находился в составе грузового поезда (66 вагонов с неопасным грузом - хлорид калия). На место происшествия выехал пожарный поезд со станции Пермь-Сортировочная. В настоящее время пожар локализован и потушен. Пострадавших в результате происшествия нет, задержки движения пассажирских поездов не допущены.

Причины возгорания устанавливаются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пожарной безопасности.