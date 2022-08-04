04 Августа 2022
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Политика
возгорание электровоза (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Прикамье загорелся электровоз на железнодорожной станции

В Пермском крае по факту возгорания электровоза на железнодорожной станции организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 12.40 на станции Кухтым. Загорелась последняя секция электровоза, который находился в составе грузового поезда (66 вагонов с неопасным грузом - хлорид калия). На место происшествия выехал пожарный поезд со станции Пермь-Сортировочная. В настоящее время пожар локализован и потушен. Пострадавших в результате происшествия нет, задержки движения пассажирских поездов не допущены.

Причины возгорания устанавливаются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пожарной безопасности.

Теги: электровоз, железнодорожная станция, прокуратура



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