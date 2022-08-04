04 Августа 2022
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ветхое жилье, балок, югра (2020) | Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Трутнев посоветовал уволиться мэру Углегорска, в которого горожанка кинула ботинком с плесенью

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал мэрию Углегорска после инцидента на встрече с жителями города.

Напомним, жительница города Людмила Аникеева принесла на встречу с мэром Дмитрием Цукановым и губернатором Валерием Лимаренко ботинок, который покрылся плесенью в ее отсыревшей аварийной квартире. Когда чиновники начали перекладывать дело на прокурора, обещая разобраться, Аникеева не выдержала и швырнула ботинок в мэра. За это ее сразу забрала полиция.

Трутнев поручил аппарату полпреда разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья в Углегорске, а мэру посоветовал уволиться, если он не справляется.

"Почему-то мэр Углегорска не услышал женщину, которая задавала вопросы о переселении из аварийного дома, находящегося в плачевном состоянии. Это безобразие. Если мэры стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, и единственным способом привлечь их внимание является запустить ботинком, то надо просто мэров менять. Главы территорий не могут не уметь разговаривать с людьми — это квалификационный ценз. У меня плохое ощущение от этого инцидента. Я обязательно разберусь, и уж точно никаких оснований для того, чтобы как-то наказывать женщину, нет. Надо разобраться в истории, принять необходимые меры. Если мэр в состоянии руководить городом, то пусть руководит, если не в состоянии, то пусть освободит место для кого-то другого", - цитирует Трутнева "МК".

Теги: юрий трутнев, аварийное жилье, мэр, углегорск



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