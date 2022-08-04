В Челябинске стая собак загрызла кроликов в центре иппотерапии

В Челябинске в Центре иппотерапии "Добрая лошадка" стая собак загрызла 15 кроликов.

Месяц назад в центре построили новый вольер для кроликов. Однако ночью на территорию зашли пять собак, которые загрызли животных.

"Сетка порвана в двух местах, из 15 крольчих и крольчат - не выжил никто. Остались только два мальчика, так как сидели отдельно", - сообщили в центре.

В настоящий момент вольер ремонтируют. Детям сотрудники сказали, что кролики сами прогрызли клетку и убежали.