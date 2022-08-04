04 Августа 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Комбайн во время выполнения уборочных работ (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале глава предприятия продал себе за 30 тысяч технику стоимостью 26 млн

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело главы предприятия. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и других преступлениях.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина, будучи генеральным директором ООО "ЛоТаС", весной 2021 года занимался отчуждением имущества по явно заниженной стоимости в свою пользу и пользу своей бывшей супруги – одной из акционеров организации.

"Обвиняемый организовал продажу в свою пользу за 30 тысяч рублей двух тракторов и комбайна стоимостью свыше 26 млн рублей, на покупку которых 12 млн рублей были возмещены за счет субсидий из регионального бюджета. Кроме этого, мужчина продал своей бывшей супруге за 700 тысяч рублей имущество организации балансовой стоимостью около 48 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

Как показало расследование, в апреле 2021 года гендиректор сфальсифицировал протокол внеочередного общего собрания учредителей об избрании его вновь на должность руководителя. Поддельные документы о внесении изменений в единый государственный реестр юрлиц он направил в налоговый орган. Однако тот отказал в их регистрации в связи с возражениями учредителей общества.

Сейчас следствие по делу завершено. Оно будет направлено в Красноуфимский районный суд.

Теги: дело, злоупотребление, суд



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