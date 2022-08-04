04 Августа 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Fix Price расширяет линейку канцтоваров от российских производителей к школьному сезону

В преддверие начала учебного года сеть Fix Price приняла решение расширить ассортимент канцтоваров, увеличив поставки от российских производителей. Как сообщает пресс-служба Fix Price — одной из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен - общий тираж заказанных тетрадей в этом году вырос на 28% по сравнению с 2021 годом до 77 млн штук, на 40% увеличился заказ на ножницы, циркули, линейки, а также на обложки для тетрадей и книг, на 10% – на сумки для обуви. За счет российских производителей также был существенно увеличен ассортимент ручек, обложек и школьных линеек.

При этом, Fix Price намерена поддерживать свой ключевой приоритет - сохранение максимально низких цен на товары для школы. Большинство канцелярских принадлежностей, как и в прошлом году, будет продаваться по цене до 59 рублей.

канцтовары, Fix Price, ручки(2022)|Фото: /vk.com/fix_price/скрин

Директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева отмечает: "В этом году в первый класс пойдут более 2,5 миллионов школьников, а всего в школах России учатся порядка 16 млн детей и подростков. Мы убеждены в том, что каждая семья в России должна иметь возможность собрать ребенка в школу достойно и в рамках комфортного для себя бюджета. В новых рыночных условиях мы переориентировали часть поставок с Китая на Россию, что кроме более предсказуемых издержек дает нам возможность быстрее и гибче реагировать на изменения в спросе, в том числе оперативно наращивать поставки наиболее востребованных товаров".

Напомним, по итогам 2021 года по данным исследовательской компании «Ромир» сеть Fix Price заняла первое место среди ритейлеров по продажам канцелярских товаров в России с долей рынка 10,1%. Магазины сети присутствуют в 80 регионах России.

Теги: Fix Price, школьный сезон, канцтовары, низкие цены



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