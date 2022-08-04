УВЗ предоставил Минобороны РФ танки "Прорыв" и БРЭМ-1М

В Министерство обороны РФ направлена очередная партия танков Т-90М "Прорыв" и БРЭМ-1М от Уралвагонзавода. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе завода.

"Прорыв" является танком с боевой мощностью и функционалом машины XXI века. Техника обладает всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Боевой модуль имеет мультиспектральный прицел наводчика и панорамный прицел командира. Все это позволяет последнему получать достаточно информации, одновременно управляя боевым вооружением.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, созданная на базе Т-90 также не уступает в характеристиках. По заверениям представителей завода, ее унификация с базовым основным танком очень высокая. 1000-сильный двигатель – такой же, как и на Т-90М, что позволяет разгоняться до 60 км/ч. Горка в 30 градусов с креном до 25 градусов также не станет препятствием для БРЭМ-1М. Благодаря бронированному корпусу, экипаж будет в полной безопасности даже при попадании снарядов или их осколков.

Напомним, что первый эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв" был отправлен "Уралвагонзаводом" в российские войска еще в мае. Тогда бронемашины отправились в путь под композицию "Прощание славянки".