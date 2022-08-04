МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову за фейки о ВС РФ

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о ВС РФ, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

Ранее сообщалось, что Пирогова уехала в Грузию.

Напомним, 22 июля следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата после ее негативных комментариев о погибших российских военнослужащих.

По данным следствия, 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала информацию, содержащую ложные данные об использовании ВС России.

Кроме того, сама Пирогова ранее сообщила, что на нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.