04 Августа 2022
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Политика В России
Хельга Пирогова (2022) | Фото: пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита Маньшин

МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову за фейки о ВС РФ

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о ВС РФ, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

Ранее сообщалось, что Пирогова уехала в Грузию.

Напомним, 22 июля следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата после ее негативных комментариев о погибших российских военнослужащих.

По данным следствия, 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала информацию, содержащую ложные данные об использовании ВС России.

Кроме того, сама Пирогова ранее сообщила, что на нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Теги: розыск, хельга пирогова



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