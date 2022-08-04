Расселим "по умолчанию". Что скрывает Смольный от собственников при реализации закона о КРТ?

Недовольство петербуржцев в связи с реализацией так называемого закона о «комплексном развитии территории» вызвало удивление у чиновников. Они организовали информационную компанию вокруг «реновации по-бегловски», как прозвали в народе резонансный закон, с последующими пояснениями вокруг ситуации. В результате выяснилось, что для организации Общего собрания собственников (ОСС) требуется ряд четко выверенных юридических действий, а предлагаемые Смольным инструменты в реальных условиях работать не могут.

Не исключено, что Смольный может реализовать процесс КРТ и без участия собственников. Все подпадающие под «реновацию» дома включат в программу по умолчанию, а сложность процедуры проведения общих собраний вместе с вероятными фальсификациями на голосовании в формате оффлайн сделают отказ от КРТ практически невозможным.

Ранее пресс-служба Смольного рассказала о преимуществах закона о КРТ, включая некоторые особенности ОСС. Описываются инструменты для выполнения «реновации» так, чтобы у петербуржцев не возникло вопросов по поводу прозрачности внесения того или иного дома в соответствующий реестр.

Существует целый спектр различных механизмов, позволяющий чиновникам включить проблемный дом в позицию «по умолчанию» и избежать положенного по закону общего собрания собственников.

Пресс-служба Смольного со ссылкой на Комитет по градостроительству и архитектуре ранее разъясняла основные положения закона о КРТ. Среди прочего чиновники отметили, что решение об участии или неучастии «панельной хрущевки» в документе, согласно Градостроительному кодексу РФ, уполномочено принимать общее собрание собственников помещений многоквартирного дома.

Однако в сообщении не упоминается тот факт, что согласно тому же кодексу, а именно – Статье 67, п. 5, если общие собрания собственников помещений не были проведены по тем или иным причинам в установленный срок, то дома включаются в решение о КРТ автоматически.

При этом было отмечено, что жильцы могут поучаствовать в голосовании двумя способами: посредством ГИС ЖКХ или заполнения решения в простой письменной форме с передачей документа администратору общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Данный аспект особо примечателен в силу повышения вероятности подделки результатов голосования в том случае, если голосование пройдет в формате оффлайн. Ранее СМИ отмечали, что нередко подписи жильцов подделываются при выборе управляющей компании. По аналогичной схеме могут быть реализованы подписи и к голосованию в рамках ОСС.

Стоит учитывать и то, что голосование в ГИС ЖКХ может оказаться проблемной задачей для отдельных категорий граждан. Например, пожилые люди, являющиеся собственниками подпадающего под КРТ жилья, предпочтут традиционный бумажный способ взаимодействия с органами власти. Также важно отметить, что многие квартиры могут находиться в аренде, а значит у жильцов не будет права участия в голосовании.

Очевидно, что процесс организации общего собрания собственников сложен и вариативен. Механизм реализации этих мероприятий позволяет заинтересованным в «реновации» лицам совершать подлоги и фальсификации, делая из важного юридического процесса фикцию, которая позволит однозначно внести дом в программу.

Закон о «Комплексном развитии территорий» находится в поле зрения СМИ и экспертов не в первый день. Так, сообщалось, что при реновации многие горожане могут столкнуться с рядом проблем, связанных с «переездом» из обжитых районов на окраины.