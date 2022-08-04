04 Августа 2022
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Наука и техника За рубежом
свинья (2019) | Фото:Накануне.RU

Ученые из Йельского университета смогли оживить мертвых свиней

Ученые из Йельского университета оживили мертвых свиней. После прокачки через тела мертвых животных синтетической жидкости OrganEx, которая является ноу-хау новой технологии, сердца свиней снова начали слабо биться. Кровообращение было восстановлено, как и некоторые клеточные функции в таких жизненно важных органах, как сердце и печень.

О результатах исследования написал журнал Nature. Ученые полагают, что эксперимент может иметь далеко идущие последствия для таких областей медицины как реаниматология и трансплантация органов. Но также возможность "оживления" поднимает и острые этические вопросы.

У экспериментаторов была также контрольная группа животных, которых после смерти перевели на ЭКМО – систему жизнеобеспечения, насыщающую кровь кислородом. В итоге тела свиней на ЭКМО хоть и насыщались кровью, но в какой-то момент окоченели, чего не произошло с экспериментальными свиньями, "обработанными" OrganEx.

Ученые также отмечали непроизвольные движения голов и шей "мертвых" свиней, которых потом оживили. Вероятно, это указывает на сохранение некоторых двигательных функций после поступления в организм "оживляющей" жидкости.

Исследование является продолжением другого эксперимента медицинской школы Йеля – в 2019 году ученые восстановили некоторые клеточные функции в мозге свиней спустя четыре часа после обезглавливания животных.

"Подобные исследования показывают, что смерть не наступает в определенное время", — цитирует Washington Post Натана Эммериха, специалиста по биоэтике из Австралийского национального университета. Он отмечает, что смерть – продолжительный процесс, связанный с появлением повреждений, которые, как выясняются, могут быть обратимыми.

Теги: эксперимент, жизнь, животные, смерть, йельский унивесритет



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