04 Августа 2022
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Общество Свердловская область
екатеринбург свердловский областной суд дворец правосудия (2007) | Фото: Накануне.ru

Свердловский облсуд рассмотрит дело о жестоком убийстве матери и ее 4-летних сыновей-близнецов

В Свердловский областной суд направлено дело об убийстве жительницы Кировграда и ее 4-летних сыновей-близнецов, которое, по версии следствия, совершил местный житель в сентябре прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, трагедия произошла 22 сентября с 2.00 до 4.00 в квартире потерпевшей. По версии следствия, обвиняемый, будучи знакомым женщины, находился в алкогольном опьянении и, в момент ссоры, нанес хозяйке квартиры не менее девяти ударов по голове и туловищу, после чего принялся душить. Подумав, что убил женщину, обвиняемый направился в комнату, где спали дети и нанес одному из мальчиков не менее 24 ударов ножом в грудь и шею, после чего нанес второму не менее двух ударов в руку и шею. Смерть обоих наступила через короткий промежуток времени на месте происшествия.

Вернувшись к телу знакомой, мужчина понял, что та жива, переместил ее в ванную, где изнасиловал, а после ударил ножом в туловище не менее восьми раз и задушил. Из квартиры обвиняемый похитил ее ювелирные украшения и смартфон, а затем при помощи зажигалки поджег диван. В результате пожара было уничтожено имущество пострадавших на сумму более 460 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый был ранее судим, а в 2018 году в отношении него был установлен административный надзор, в том числе с запретом пребывания вне места жительства в ночное время

Житель Кировграда обвиняется сразу по шести статьям: п.п. "а, в, д, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера), ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, установленных ему судом административных ограничений), п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п.п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие причинение значительного ущерба).

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. По ч. 2 ст. 105 УК РФ обвиняемому уже грозит пожизненное лишение свободы.

Теги: суд, близнецы, убийство, Кировград



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