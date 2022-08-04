04 Августа 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В ямальской тундре две юные коренные жительницы утонули в реке

В Тазовской тундре, в реке, утонули две несовершеннолетние девочки 14 и 15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 3 августа.

По предварительным данным следствия, девочки вместе с подругами без присмотра взрослых отправились купаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища. Во время купания школьницы, не умеющие плавать, зашли в воду далеко от берега и утонули. Подруги девочек также не умели плавать и не смогли их спасти. Тела девочек вытащили из воды местные жители.

"По данному факту следственным отделом по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно вылетела следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Марета-Яха, река, девочки



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