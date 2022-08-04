Кремль: Военные учения возле Тайваня - суверенное право Китая

Военные учения Китая возле Тайваня - это суверенное право КНР, считают в Кремле.

Напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, народно-освободительная армия Китая проводит учения и учебные мероприятия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 3 августа встретилась с главой Тайваня и в тот же день улетела с острова.

Как сообщалось, учения пройдут в шести морских районах вокруг Тайваня и их воздушных пространствах с 4 августа по 7 августа. При этом на карте, представленной военными, видно, что зоны учений практически окружат остров.