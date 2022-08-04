04 Августа 2022
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Образование Свердловская область
Подготовка к строительству школы на 550 мест в поселке Кедровый (2022) | Фото: Алексей Свалов

Депутат ЗакСО Алексей Свалов оценил строительство новой школы в Кедровом

Новый депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов рассказал о своих поездках по поселкам пятого округа. В частности, он посетил Кедровый, где идет подготовка к строительству школы на 550 мест.

Как сообщил Свалов в своем Telegram-канале, для поселка это важное и долгожданное событие.

"Строят школу ООО "СК "Интект". Они хорошо себя зарекомендовали на 25 (считаю лучшей в Верхнепышминском городском округе) и 1 школах в Верхней Пышме. Сейчас тоже идут с опережением графика. Старое здание школы снесено, обещают, что максимум через четыре недели площадку полностью очистят. Приеду посмотреть", - пообещал депутат.

Подготовка к строительству школы на 550 мест в поселке Кедровый(2022)|Фото: Алексей Свалов

Подготовка к строительству школы на 550 мест в поселке Кедровый(2022)|Фото: Алексей Свалов

По его данным, школа будет готова к 1 сентября 2024 года.

"На данный момент могу поставить реализации народной программы "Образование" в Кедровом твердую "пять", - отметил Алексей Свалов.

Напомним, Свалов занимает пост начальника управления общественных связей УГМК. В начале июля избирательная комиссия Свердловской области передала ему вакантный мандат депутата ЗакСО, где он примкнул к фракции "Единая Россия".

Теги: Свалов, школа, строительство, депутат



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