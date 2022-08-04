"Они не остановятся". Украинский волонтер призвал готовиться к худшему

То, что происходит в Песках, где ВСУ выдавливают под огнем российской артиллерии и авиации, происходит везде. И нужно вернуться в реальность, призвал украинский волонтер Роман Доник.

Он называет это плохой новостью, но подбадривает, что сейчас с артиллерией у ВСУ гораздо лучше за счет натовских калибров. Но сам же признает, что "у нас проблемы с боекомплектом для артиллерии" и "брать негде".

"Преимущество в артиллерии у россиян. Чтобы иметь преимущество в артиллерии, нужно пушек больше, чем у всех стран Европы — членов НАТО", — утверждает Доник.

Он пишет, что все успехи ВСУ на отдельных участках объясняются лишь тем, что Россия перебрасывает силы в другие места. Но в целом потери огромные и "половина контактов в телефоне не ответит уже никогда".

"Если кому-то кажется, что это касается только Донецкой, Луганской и, возможно, частично Харьковской и Николаевской областей, то у меня для вас плохая новость — они не остановятся. У них еще есть ресурсы. И лагерей в Сибири хватит на всех", — заключил Доник.

На днях Владимир Зеленский заявил, что в Песках для ВСУ "настоящий ад".