04 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

Бастрыкин дал поручение следственному комитету Прикамья из-за гибели заключенного

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления следственного комитета Пермского края Денису Головкину затребовать материалы для проведения дополнительной проверки по гибели заключенного колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Заключенный колонии строгого режима №10 в Чусовском погиб в октябре прошлого года. По этому факту была проведена проверка, по итогам которой было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Тело мужчины было найдено с отрезанной головой на пилораме при колонии.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину затребовать материалы из межрайонного отдела для проведения дополнительной проверки в аппарате регионального следственного управления и доложить в кратчайшие сроки о принятом процессуальном решении", - говорится в сообщении.

Теги: заключенный, колония, Бастрыкин



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