В Севастополе у фуры на спуске перед мостом отказали тормоза: один человек погиб, десять пострадали

Один человек погиб, не менее десяти получили ранения в массовой аварии на Президентской дороге под Севастополем.

Предположительно, у фуры с прицепом отказали тормоза на подъезде к мостовому переходу. В этом месте движение ограничено, на спуске образовалась пробка. В нее и влетел, не останавливаясь, грузовик. Образовавшееся месиво из автомобилей загорелось. Сейчас на месте работают экстренные службы.