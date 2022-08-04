Золотодобытчик Petropavlovsk договорился с УГМК о продаже своих активов

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России Petropavlovsk (зарегистрирована в Великобритании) заключила соглашение с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) о продаже ей своих активов.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление золотодобытчика, продажа обусловлена рядом предварительных условий, которые должны быть выполнены до 30 сентября 2022 года. Компания оценивает стоимость сделки более чем в $600 млн. Все активы Petropavlovsk находятся в России: золото производят на предприятиях "Пионер", "Маломыр" и "Албын".

"Petropavlovsk 2010 Limited объявляет, что 1 августа 2022 года компания Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Group LLP заключили соглашение с компанией АО "УГМК-инвест" о продаже компании УГМК всех прав, права собственности и долей гаранта в его дочерних предприятиях в России и большинстве дочерних предприятий в других юрисдикциях", - говорится в заявлении Petropavlovsk, которое приводит издание.

Напомним, ранее внешним управляющим компании Petropavlovsk дали добро на продажу своего бизнеса УГМК. Решение принял Британский суд.