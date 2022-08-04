Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за русофобских высказываний консула

Посол Норвегии Руне Ресаланд был вызван в МИД РФ из-за русофобских высказываний норвежского консула Элисабет Эллингсен. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Представителю Норвегии выразили протест в связи с заявлениями сотрудницы консульства в Мурманске. В министерстве ему сообщили, что пребывание в стране Эллингсен невозможно.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой норвежский дипломат высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам мурманского отеля, при этом используя фразу "я ненавижу русских".

В министерстве иностранных дел Норвегии выразили "глубокое сожаление" по поводу инцидента. Там добавили, что выраженные их дипломатом чувства не являются отражением политики Норвегии или отношения норвежцев к россиянам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство прорабатывает возможные ответы "на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии".