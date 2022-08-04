04 Августа 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ собирается заняться изгнанием "токсичных" валют из реального сектора экономики

Центральный банк России опубликовал документ со своим видением развития финансового рынка в условиях санкций. К обсуждению пригласили всех участников рынка.

Сам ЦБ предлагает ускорить девалютизацию экономики. Вокруг этого тренда строятся все возможные шаги регулятора. Например, банками предлагается постепенно отказаться от использования "токсичных" валют. При этом в ЦБ не исключают, что примут дестимулирующие меры за использование валют недружественных стран и в отношении небанковских финорганизаций. Не исключено, что "токсичные" валюты будут изгонять дестимулированием и из реального сектора.

"Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)", - говорится в документе.

Впрочем, ЦБ готов смягчиться в ответ, если будет шаг на встречу: "ЦБ может рассмотреть вариант либерализации валютных запретов в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкций".

Замечания и предложения по поводу такой политики ЦБ принимает до 1 октября этого года.

Теги: валюта, цб, дедолларизация



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