04 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Каланчак, пункт пропуска (2018) | Фото:youtube.com

Шустеру запретили въезд на Украину

Телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в местной полиции.

Шустер внесен в так называемый "красный список". То есть его должны остановить на границе и не пустить в республику на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны без объяснения причин. Ранее сам Шустер заявлял, что является гражданином Италии.

В погранслужбе отказались говорить о Шустере.

Ранее Шустер резко критиковал Владимира Зеленского за срыв спецоперации по "вагнеровцам" в 2020 году. И заявил, что ситуация в стране такова, что конец Зеленского близок, к нему подорвано доверие народа и элит.

"Они не понимают, что делают. Они не понимают, что такое демократия. Они как ребенок с гранатой. Неадекватные, недоразвитые", - сказал он.

Зеленский тогда в прямом эфире обвинил Шустера в раскачивании ситуации. И добавил, что есть менее богатые журналисты, которые зато "являются гражданами Украины и не являются резидентами других стран". На что Шустер ответил, что считает своей родиной Европу.

У Шустера были проблемы и с Петром Порошенко, которого обвинял в отходе от "европейскости". В 2016 году его программу закрыли, после чего Шустер покинул Украину. Позже он вернулся, а затем снова уехал.

Теги: Украина, Владимир Зеленсий, Савик Шустер



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