В Перми 8 августа откроется три ресторана "Вкусно – и точка"

В Перми 8 августа откроется три ресторана "Вкусно – и точка", сообщает "РБК".

Сотрудники предприятия вернулись на работу еще на прошлой неделе и уже сейчас готовятся к открытию: составляют графики работы, пополняют предприятие необходимыми запасами продукции и других средств, а также украшают его к открытию.

"В Перми, как и в других городах, компания сохранила все рабочие места. В период временного закрытия предприятий все сотрудники получали среднегодовую зарплату с учетом премий, а сейчас активно работают во вновь открывшихся предприятиях. Более того, компания вновь ведет найм и готова трудоустроить в городе более 60 человек", – сообщает "РБК Пермь".

Напомним, что McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.

Под новым названием в Москве и области первые 15 ресторанов бывшей сети открылись 12 июня. На следующий день в столичном регионе открылись 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие еще около 200. Далее планируется открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны. В ближайшее пять-шесть лет планируется расширить сеть с 850 ресторанов до 1 тысячи.

Позднее в сети появилась информация о том, что новое название сети McDonald's в России является временным.