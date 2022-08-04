04 Августа 2022
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Общество Свердловская область
банер, союз журналистов свердловской области (2018) | Фото:

Правление СТСЖ назначило внеочередную конференцию на 4 октября

Сегодня состоялось заседание правления Свердловского творческого союза журналистов. В повестке дня было несколько вопросов. Один из них - организация внеочередной конференции СТСЖ, задача которой в избрании делегатов на XIII съезд Союза журналистов России. Съезд пройдет в Москве 29 октября текущего года. Одной из задач съезда будет избрание главы журналистского союза России.

В ходе обсуждения было принято решение - провести конференцию свердловских журналистов 4 октября в очной форме с подключением части делегатов по видео-конференц-связи.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в повестке обсуждения на правлении СТСЖ был также отчет Александра Левина - председателя СТСЖ о работе организации за прошедшие полгода. В частности, он отметил, что, по данным проведенной правлением работы по уточнению персонального состава СТСЖ, численность корпуса свердловских журналистов на данный момент составляет 930 человек. И ряды продолжают расти, в том числе за счет вступления в союз молодых практикующих авторов.

александр левин, стсж(2022)|Фото: СТСЖ

Перечень проведенных СТСЖ мероприятий оказался внушительным, информация о них в обязательном порядке публикуется на официальном сайте организации.

Особо Левин остановился на встрече с делегацией коллег из Чечни и ЛНР. Член правления, координатор действия недавно организованного Центра правовой защиты журналистов Сергей Плотников рассказал о ходе реализации совместного проекта СТСЖ и Уральского государственного юридического университета. Информация вызвала живой интерес коллег. Юридические аспекты работы журналиста в бесконечно и быстро меняющихся с точки зрения российского права условий накладывают и особую ответственность и серьезно осложняют деятельность мастеров пера.

правление CТСЖ(2022)|Фото: СТСЖ

В ходе обсуждения руководитель проекта РИА Накануне.RU Татьяна Николаева предложила включить в план работы свердловского центра организацию круглого стола или семинара по теме использования фотоиллюстраций в журналистских публикациях, так как с определенного момента эта часть журналистской работы превратилась в поле для заработка не обремеенных совестью юрфирм и фотографов.

николаева, стсж(2022)|Фото: СТСЖ

"Ситуация бесконечных судов редакций СМИ и юридически подкованных фирм и фирмочек стала всероссийской практикой. Так называемое авторское право в части использования фотографических работ последние несколько лет превратилось в инструмент для "четыреста первого по Остапу Бендеру" способа отъема денег у СМИ. Чтобы не потонуть в подробностях, конкретизировать не буду - коллеги-практики все в курсе - предлагаю включить этот вопрос в план работы центра и в той или иной форме предложить включиться в решение вопроса Союзу журналистов страны", - сказала Татьяна Николаева.

николаева, стсж(2022)|Фото: СТСЖ

Предложение было принято. Борис Лозовский также предложил внести в планы работ центра вопрос о совместной с специалистами Роскомнадзора и ученого сообщества, преподавательского корпуса разработке своеобразной методички в помощь журналистам, освещающим те или иные аспекты хода СВО и общественных событиях, его касающихся. Коллеги сочли предложение весьма актуальным.

Также в ходе заседания правления СТСЖ заслушали информацию о ходе совместного проекта СТСЖ, редакции "Асбестовский рабочий" и горуправления образования Асбеста по организации профильных журналистских классов и новостях в юнкоровском движении региона.

Теги: стсж, александр левин, союз журналистов



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