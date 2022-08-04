04 Августа 2022
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Северный морской путь (2017) | Фото: minvr.ru

Правительство дало 1,8 триллиона на Северный морской путь

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии Северного морского пути (СМП) до 2035 г. На 150 мероприятий выделят 1,8 трлн руб., сообщает Правительство РФ.
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Среди мероприятий – строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север", угольного терминала "Енисей". Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.

Планируется строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон. Отдельный раздел плана посвящён созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей.

Кроме этого, предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащению арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолётами. Также будет создана арктическая спутниковая группировка, которая обеспечит гидрометеорологическое и навигационное сопровождение судоходства и позволит оценивать изменения климата. Общий объём финансирования мероприятий плана – почти 1,8 трлн руб.

инфографика, Новый Великий Шелковый путь, Северный Широтный ход, Северный Морской путь, Транссиб(2015)|Фото: Накануне.RU

Теги: Северный морской путь, Михаил Мишустин



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