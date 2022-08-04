04 Августа 2022
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

Нападающий "Автомобилиста" порвал "кресты" и выбыл на долгий срок

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" понес потерю в своей атакующей линии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, нападающий Алексей Макеев выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. Сейчас игрок находится в Германии и готовится к операции. Когда и при каких обстоятельствах форвард получил травму, в клубе не уточнили.

Стоит отметить, что сегодня вечером "Автомобилист" проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Подопечные Николая Заварухина в Уфе встретятся с местным "Салаватом Юлаевым".

Напомним, что на этой неделе хоккеисты "Автомобилиста" завершили первый этап подготовки к предстоящему сезону. Новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги уральцы начнут 2 сентября – сыграют дома с ярославским "Локомотивом".

Теги: Автомобилист, травма, Макеев



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