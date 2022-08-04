04 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

Офис Зеленского поспешил откреститься от ракетного удара по центру Донецка

Украинские боевики продолжают бить из тяжелой артиллерии по центру Донецка. Утром они нанесли ракетные удары по драмтеатру, где должно было начаться прощание с полковником Народной милиции ДНР Героем России и ДНР Ольгой Качурой. Также под ударом оказались близлежащие районы. Сообщается минимум о пяти погибших и шести раненых, в том числе двух работниках скорой помощи.
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Обстрел стал новым военным преступлением украинских нацистов.

"Насколько сильна ненависть укронацистов к Ольге Качуре, что они продолжают воевать с ней даже после смерти", - написал военкор Юрий Котенок.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк поспешил заявить, что украинские боевики не причастны к обстрелам Донецка. Будто бы это делает сама ДНР. Которая восемь лет воюет сама с собой.

Напомним, 14 марта ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка, когда погибли более 20 человек. В последние дни, после отступления под Донецком, боевики стали еще более ожесточенно стрелять из артиллерии по центру города.

Теги: ВСУ, Донецк, ДНР



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