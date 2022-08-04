В лесу в пригороде Берлина начался пожар после взрывов на полицейском складе

В пригороде Берлина начался лесной пожар. Огонь перекинулся на лесной массив Грюневальд после серии взрывов – предположительно, начали взрываться боеприпасы и другие взрывчатые вещества на площадке спецхранения полиции.

По данным ресурса RBB24, пока пожарные не могут приблизиться к огню, перекрыты транспортные магистрали и даже прервано железнодорожное движение. Около полутора гектаров леса охвачено огнем. Сейчас полиция и спасатели запрашивают помощь Бундесвера и вызывают пожарные вертолеты.