04 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Александр Бастрыкин (2022) | Фото: соцсети

Бастрыкин поручил провести служебную проверку после жалоб южноуральцев на нарушения прав детей-инвалидов

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении ряда сотрудников следственного управления СК РФ по Челябинской области после обращения южноуральцев с жалобой на нарушения прав детей-инвалидов.

Инициативная группа жителей сообщила, что их дети страдают сахарным диабетом 1 типа и подлежат льготному обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Однако должностными лицами регионального минздрава допускается систематическое нарушение прав детей-инвалидов. При этом они пожаловались, что следственные органы не приняли мер для защиты прав их детей.

Александр Бастрыкин подверг критике сотрудников челябинского СК, которые несвоевременно возбудили уголовные дела по факту неисполнения решения суда и халатности и допустили волокиту.

"В отношении ряда сотрудников территориального подразделения назначены служебные проверки, а все материалы для дальнейшего расследования поручено передать в Главное следственное управление СК России", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Теги: Александр Бастрыкин, СКР, дети, диабет,



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