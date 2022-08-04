04 Августа 2022
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Экономика Тюменская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области пчеловодам отказано в компенсации гибели пчёл из-за отравления пестицидами

Исетский райсуд Тюменской области рассмотрел иск четырёх истцов к ООО "Приисетье" о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда из-за гибели пчёл.

Как полагали заявители, 25 июня 2021 г. из-за обработки полей зерновых культур пестицидами погибли их пчёлы. Ссылаясь на указанные обстоятельства, истцы просили суд взыскать с ответчика стоимость погибших пчелосемей, упущенную выгоду из-за не полученного мёда, на который они рассчитывали, а также компенсировать им моральный вред и судебные расходы, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ответчик с заявленными требованиям не согласился, указав, что не доказан факт причинения ущерба и причинно-следственной связи между действиями ответчика и гибелью пчёл. Суд пришёл к выводу, что размер реального ущерба и убытков достоверно не подтверждён и достоверно не установлена причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) ответчика и наступившими последствиями. В иске отказано.

Теги: Пчёлы, гибель, Исетский район



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