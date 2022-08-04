Пашинян: События в Карабахе вызывают вопросы к российским миротворцам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе "есть вопросы". Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, ряд произошедших в регионе событий с ноября 2020 года, в том числе события последних дней, "вызывают в армянском обществе вопросы о содержании и сути миротворческой миссии".

В частности, Пашинян указал на захват Азербайджаном сел Хцаберд и Хин Тагер в декабре 2020 года и пленение армянских военнослужащих, которое, по словам премьера, проходило "в присутствии и при попустительстве российских миротворцев". Также при них было захвачено село Парух в марте 2022 года, утверждает он.

Из-за этого "возникает острая необходимость уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе", добавил премьер Армении.

3 августа министерство иностранных дел Армении заявило, что Баку совершил акт агрессии, в результате чего есть погибшие и раненые. Россия также обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. В Министерстве обороны РФ считают, что ситуация в зоне действия российского миротворческого контингента обострилась из-за действий азербайджанских военных.

Власти Азербайджана признали, что армия нанесла удар по армянским позициям, но в эскалации конфликта обвиняют Армению, которая совершила диверсию.

В апреле Пашинян заявил, что реакция ОДКБ на вторжение в мае прошлого года подразделений ВС Азербайджана на территорию Армении является провалом для Организации.