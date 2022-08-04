04 Августа 2022
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Общество Свердловская область
суд, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге вынесен приговор создателю КПК "Выгодный"

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении денег участников кредитного потребительского кооператива.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 29-летний местный житель. Как показало расследование, еще в 2017 году он разработал схему привлечения средств под видом высокодоходных вкладов в кредитный потребительский кооператив "Выгодный".

"Для реализации своей преступной цели мужчина арендовал офисное помещение в центральной части города, зарегистрировал интернет-сайт, прикрывался вымышленными именами, а также активно занимался рекламой кооператива", - рассказали в прокуратуре.

При этом КПК не был зарегистрирован в законном порядке, а исполнять принятые на себя обязательства его создатель не собирался. Вместо этого он заключал фиктивные гражданско-правовые договоры передачи личных сбережений, расходуя похищенные деньги по своему усмотрению.

В итоге четверым людям престарелого возраста был причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. Уралец признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ему 4 года и 11 месяцев в колонии строгого режима.

Теги: КПК, суд, приговор, Екатеринбург



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