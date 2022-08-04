ММК собирается оспорить санкции США

Магнитогорский металлургический комбинат изучает возможность оспаривания санкций США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Напомним, США ввели новые персональные санкции в отношении российских граждан и компаний. Блокирующие санкции введены против председателя совета директоров и контролирующего акционера ММК Виктора Рашникова, ПАО ММК и его дочерних компаний.

В пресс-службе компании назвали санкции необоснованными и контрпродуктивными. "Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами" – говорится в сообщении.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских санкций. В мае Рашников оспорил в Европейском суде включение в санкционный список Евросоюза.