04 Августа 2022
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Экономика Челябинская область
магнитогорск ммк проходная (2012) | Фото: Накануне.ru

ММК собирается оспорить санкции США

Магнитогорский металлургический комбинат изучает возможность оспаривания санкций США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Напомним, США ввели новые персональные санкции в отношении российских граждан и компаний. Блокирующие санкции введены против председателя совета директоров и контролирующего акционера ММК Виктора Рашникова, ПАО ММК и его дочерних компаний.

В пресс-службе компании назвали санкции необоснованными и контрпродуктивными. "Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами" – говорится в сообщении.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских санкций. В мае Рашников оспорил в Европейском суде включение в санкционный список Евросоюза.

Теги: ММК, санкции, Виктор Рашников,



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