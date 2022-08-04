04 Августа 2022
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Общество В России
Дмитрий Медведев, кофе (2016) | Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов

Медведев объяснил, почему его страницы в соцсетях все время взламывают

Экс-президент России, ныне – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев впервые прокомментировал скандальную историю со взломом его официальной страницы во "ВКонтакте".

Оказывается, проблема не в плохих паролях или слабой системе безопасности. Дело в информационной войне.

"Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", - цитирует Медведева РИА Новости.

"Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся", - добавил экс-президент.

У Медведева минимум дважды взламывали Twitter-аккаунт в его бытность премьер-министром – в 2014-м и в 2019-м годах.

Напомним, на этой неделе на странице Медведева во "ВКонтакте" появился пост, в котором автор анонсировал военный поход на бывшие республики СССР и заявлял, что Грузия и Казахстан – искусственные государства, не имеющие прав на суверенитет. Спустя всего 10 минут пост был удален, однако до появления объяснения со взломом чуть не привел к международному скандалу.  

Теги: дмитрий медведев, взлом, соцсети



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