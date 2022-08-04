04 Августа 2022
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Политика За рубежом
Нэнси Пелоси (2022) | Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Пелоси собирается посетить демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореями, - AP

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит демилитаризованную зону на границе между Южной Кореей и КНДР. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на южнокорейского чиновника.

Отмечается, что Пелоси может стать самой высокопоставленной представительницей США, посетившей демилитаризованную зону после Дональда Трампа. Он, напомним, в качестве президента США провел там встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2019 году.

Пелоси 3 августа прибыла с визитом в Сеул после скандальной поездки на Тайвань. Yonhap уточняет, что она отправится в Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, положивший конец Корейской войне.

Примечательно, что президент Южной Кореи не станет проводить официальной встречи с американским политиком.

По данным Yonhap, Юн Сок Ель находится в пятидневном отпуске и возвращаться из него ради переговоров с Пелоси не собирается. Он ограничится телефонным звонком.

При этом президент Южной Кореи заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США в демилитаризованную зону на границе с КНДР является важным сигналом, направленным на сдерживание Пхеньяна.

Теги: пелоси, демилитаризованная зона, кндр, южная корея



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