На Среднем Урале начнут делать пармезан

На Среднем Урале планируется наладить производство пармезана. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, изготовлением данного сыра займется предприниматель Андрей Чихачев. Пармезан будут делать в Белоярском районе. К концу года предприятие бизнесмена запустит целый завод по производству сыра под брендом "Некрасовский", а в начале следующего года Чихачев надеется выйти уже на серийное производство.

"Он планирует выпускать сырные головки по 40 килограммов. Для того чтобы сыр вызрел, требуется 12 месяцев, поэтому попробовать уральский пармезан можно будет только в начале 2024 года. Но ничего, мы подождем", - отметил Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали "запрет" на использование названий сыров "Гауда", "Маасдам" и "Эдам".